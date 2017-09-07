На рождественские праздники сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В субботу, 6 января, ЦПАУ будет обслуживать граждан до 13:00. Воскресенье, 7 январе, и понедельник, 8 января - выходные дни.
С 9 января Центр будет работать по обычному графику.
В связи с новогодними праздниками внесены изменения в график работы Центра предоставления административных услуг в г. Сумы....
В понедельник, 25 декабря, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....
В течение почти четырех месяцев административной услугой по выдаче биометрических документов через ЦНАП воспользовались более две тысячи сумчан....
В течение трех дней, с 14 по 16 октября, сумской ЦПАУ не будет....
С его появлением около 10 тыс. жителей общины получат удобный доступ к качественным административным услугам....