На рождественские праздники сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику Центр предоставления административных услуг в городе Сумы сообщает, что в связи с рождественскими праздниками внесены изменения в график его работы.

В субботу, 6 января, ЦПАУ будет обслуживать граждан до 13:00. Воскресенье, 7 январе, и понедельник, 8 января - выходные дни. С 9 января Центр будет работать по обычному графику.