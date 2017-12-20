В Сумах уже полгода считают, сколько урн нужно поставить на чешке вместо контейнеров Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить мусорные баки, размещенные у пешеходной дорожки вокруг озера Чеха, на урны и наладить постоянную уборку территории».

«Большие грязные мусорные баки вокруг озера Чеха через каждые сто метров и у пешеходной дорожки - это нонсенс, ужас и стыд города. Баки плохо и несвоевременно убирают, вокруг них насыпан гравий, который, по сути, является аккумулятором грязи и не позволяет убрать территорию качественно. Вместо того, чтобы наслаждаться природой парка, люди имеют перед глазами мусора и развалившиеся уборной.

Необходимо:

1. Убрать большие мусорные баки с территории озера и установить вместо них обычные урны.

2. Организовать постоянную уборку территорий вокруг озера (каждый день, а возможно даже несколько раз в день)», - писал автор петиции.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем Вам, что на рассмотрении в управлении «Инспекция по благоустройству города Сумы» Сумского городского совета находится электронная петиция, которая в установленный срок набрала необходимое количество подписей по следующему вопросу: «Заменить мусорные баки, размещении у пешеходной дорожки вокруг озера Чеха на урны и наладить постоянная уборка территории ».

Согласно ст.13 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки относятся к объектам благоустройства.

Полномочия в сфере содержания объектов благоустройства, в соответствии с п.3.1.2 приложения к решению Сумского городского совета от 31 мая 2017 №2153-МР «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 30 марта 2016 №530-МР «О положении о департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета» (с изменениями) осуществляет департамент инфраструктуры города Сумского городского совета.

Согласно предоставленной информации департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, в настоящее время осуществляются подсчеты и прорабатывается вопрос определения количества необходимых урн для мусора.

После проведения указанных мероприятий, предложения по закупке дополнительных урн будут внесены на рассмотрение профильных депутатских комиссий.

При положительном решении вопроса финансирования, предложение по установлению дополнительных урн для мусора вокруг озера Чеха в г.Сумы и их надлежащего содержания будут учтены.

Как сообщает управление «Инспекция по благоустройству города Сумы», количество урн устанавливается из расчета одна урна на 800 кв. м. площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами должно быть не более 40 м. У каждого временного сооружения торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности устанавливается урна вместимостью не менее 0,01 куб. м.

Количество контейнеров на хозяйственных площадках определяется по показателю среднего образования отходов за 3 дня.

Основная уборка парков проводится после их закрытия и до 8:00 утра. В течение дня необходимо собирать отходы и опавшие листья, проводить патрульное уборка, поливать зеленые насаждения».

Напомним: о контейнерах вокруг озера Чеха говорили еще в мае 2017 года в связи с тем, что многотонные мусоровозы разбивают пешеходную дорожку вокруг озера, однако за 8 месяцев вопрос так и не решили… Видимо, департамент все еще считает площадь рекреационной зоны.