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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23221

За сутки на дорогах Сумщины травмировались два человека

В результате аварий, которые произошли в Сумском и Глуховском районах, пострадали два пешехода.

4 января в городе Глухов по улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 22-летний водитель легкового автомобиля «Ауди А6» допустил наезд на 20-летнего местного жителя, когда потерпевший пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. Вследствие ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали травмы головы и ушиб бедра.

В этот же день сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле села Стецьковка, поступило в дежурную часть Сумского районного отдела полиции. По предварительной информации, 49-летний водитель легковушки «Сеат Толедо» совершил наезд на 58-летнего пешехода, который, как и предыдущий потерпевший, пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, где медики обнаружили у него травмы головы и верхней части тела.

Оба транспортных средства изъяты и помещены на штрафные площадки отделов полиции по территориальности. По результатам соответствующих проверок алкоголя в крови водителей выявлено не было.

В рамках открытых уголовных производств по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины аварий.

Правоохранители обращаются ко всем автомобилистам и другим участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать превышения скорости на автодорогах, всегда при движении на дороге учитывать погодные условия и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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