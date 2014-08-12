В Сумах 10-летний мальчик травмировался из-за разрыва петарды

В этот день в 14:05 в травматологическое отделение с ранами пальцев кисти был доставлен мальчик 2007 г.р. - житель г.Сумы. По предварительным данным, несчастный случай произошел в городском парке культуры и отдыха им. И. Кожедува вследствие разрыва пиротехнического изделия - петарды.
После оказания необходимой медицинской помощи мальчик находится на амбулаторном лечении.
Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам, следите за поведением детей и не позволяйте им играть с пиротехникой.
Напоминаем, что в г.Сумы действует временный запрет на использование салютов, фейерверков и других пиротехнических средств гражданами на улицах, придомовых территориях, в частных усадьбах и в общественных местах города. За нарушение данных мероприятий предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за действия несовершеннолетних нести их родители или опекуны согласно действующему законодательству (решение Исполнительного комитета Сумского городского совета от 05.08.2014 г. № 368), сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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