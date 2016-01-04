На Рождество сумчан приглашают на открытие катка

В воскресенье, 7 января, состоится открытие катка на площади Независимости. Мероприятие организует ОО «Федерация хоккея с шайбой города Сумы» при поддержке городского совета и лично городского головы Александра Лысенко, сообщает сайт мэрии.
Всех сумчан и гостей города, которые любят кататься на коньках ждут на площади в 11:00.
Во время открытия катка состоятся показательные выступления фигуристов-воспитанников областной ДЮСШ «Чемпион» по ледовым видам спорта и хоккеистов ХК «Сумы».
Уже в эти выходные сумчане и гости областного центра смогут посетить каток в центре Сум, сообщается на сайте мэрии....
Сегодня, 15 декабря, на площади Независимости начали устанавливать коробку для будущего ледового катка....
В этом году зимой в центре Сум планируют залить каток....
В субботу, 16 января, на стадионе «Авангард» официально откроют начавший работу еще 2 января каток....
Со 2 января на стадионе «Авангард» заработал каток с искусственным ледовым покрытием....