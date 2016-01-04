На Рождество сумчан приглашают на открытие катка Любителей покататься на коньках ждут на открытии катка в центре Сум.

В воскресенье, 7 января, состоится открытие катка на площади Независимости. Мероприятие организует ОО «Федерация хоккея с шайбой города Сумы» при поддержке городского совета и лично городского головы Александра Лысенко, сообщает сайт мэрии.

Всех сумчан и гостей города, которые любят кататься на коньках ждут на площади в 11:00.

Во время открытия катка состоятся показательные выступления фигуристов-воспитанников областной ДЮСШ «Чемпион» по ледовым видам спорта и хоккеистов ХК «Сумы».