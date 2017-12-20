В Конотопе спасатели ликвидировали пожар в доме на пять хозяев

О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части, а также пожарные команды двух местных заводов.
Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачена веранда и часть кровли одной из квартир. Существовала угроза распространения огня на весь дом. Для проведения разведки бойцы Службы спасения использовали аппараты для защиты органов дыхания.
В 20:53 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 21:44 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 работника и 2 автомобиля пожарных заводов.
В результате происшествия уничтожена веранда площадью 4 кв. м, кровля на площади 5 кв. м, вещи домашнего обихода, повреждены двери, стены на площади 4 кв. м, кровля на площади 5 кв. м.
По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов прежде всего проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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