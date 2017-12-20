В Сумах средний выпуск троллейбусов в 2017 году увеличился всего на одну единицу Средний выпуск троллейбусов в Сумах в 2017 году увеличился на 1,1 единицы по сравнению с 2016 годом, сообщил 4 января на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

По его словам, в 2017 году перевозка пассажиров электротранспортом выросла на 1,146 млн. человек, а доход от перевозки — на 4,245 млн. грн. Фактические показатели деятельности по итогам 2017 года ни по среднему выпуску, ни по числу перевезенных пассажиров, ни по доходу Виталий Однорог не сообщил, пишет transport.sumy.ua.

По данным Сумского городского совета, предоставленным в ответ на запрос, ожидаемый средний выпуск троллейбусов в 2017 году является одним из самых низких с 2010 года — 38,1 единицы.

Ниже указан средний выпуск троллейбусов в Сумах в разные годы:

2010 год — 48 троллейбусов

2011 год — 47,4 троллейбусов (-0,6)

2012 год — 44,2 троллейбуса (-3,2)

2013 год — 37,2 троллейбусов (-7)

2014 год — 38,8 троллейбусов (+1,6)

2015 год — 39,4 троллейбусов (+1,6)

2016 год — 37 троллейбусов (-2,4)

2017 год — 38,1 троллейбус (+1,1)

Напомним: в 2017 году на средства городского бюджета для КП «Электроавтотранс» были куплены четыре троллейбуса модели 321. Также предприятие выпустило первый класс водителей, трудоустроив девять человек.