Водоканал сообщает об отключении воды

Станция не будет работать с 11:30 до 12:30. В это время воды не будет в домах жителей Курского микрорайона, с. Н. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянская и прилегающих к ней.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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