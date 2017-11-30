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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30252

Водоканал сообщает об отключении воды

В связи с аварийной ситуацией 5 января будет приостановлена работа Тополянскойнасосной станции.

Станция не будет работать с 11:30 до 12:30. В это время воды не будет в домах жителей Курского микрорайона, с. Н. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянская и прилегающих к ней.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.

Общество Отключение воды
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