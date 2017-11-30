Водоканал сообщает об отключении воды В связи с аварийной ситуацией 5 января будет приостановлена работа Тополянскойнасосной станции.

Станция не будет работать с 11:30 до 12:30. В это время воды не будет в домах жителей Курского микрорайона, с. Н. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянская и прилегающих к ней.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.