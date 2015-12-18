«Укрпочта» закрыла все свои киоски в Сумах (видео)

Всего в Сумах было 11 киосков «Укрпочты». Сейчас приобрести периодику предлагают через сеть отделений почтовой связи. говорится в сюжете UA:СУМИ.
Игорь Сумарока, директор Сумской дирекции ПАО «Укрпочта», отметил: «Это будет общая очередь, надо будет выстоять очередь, где-то больше где-то меньше и покупать то, что надо. Всем людям, которые работали в киосках, мы предложили другие места работы. Сумы в плане остались одни с последних, где были киоски. А причина закрытия - они крайнее нерентабельны. Очень большие затраты на них и очень маленькая прибыль».
По его словам, временные сооружения - их имущество. Сносить их пока не будут. Отдадут ли в аренду - решат со временем.
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