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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55223

Сумы получат миллион евро от Евросоюза на энергосбережение в школах

Город получит грант от ЕС в сумме более 1 млн евро, который будет направлен на реализацию проекта по повышению энергоэффективности трех сумских школ.

Проект «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы», подготовленный исполнительными органами городского совета, вошел в перечень победителей грантового конкурса Европейской Комиссии для поддержки разработки и внедрения планов действий устойчивого энергетического развития «Supporting the Eastern partnership cities in the implementation of sustainable energy action plans (SEAPs) under the Covenant of Mayors» (Поддержка городов Восточного партнерства в реализации планов действий устойчивого энергетического развития в соответствии с Соглашением мэров).

Разработанная инициатива соответствует Плану действий устойчивого энергетического развития города Сумы до 2025 года, утвержденного городским советом в сентябре 2016 года.

Цель проекта заключается в уменьшении потребления энергоресурсов специализированной школой I-III ступеней № 7, специализированной школой I-III ступеней № 9 и общеобразовательной школой № 20. Это обеспечит сокращение выбросов углекислого газа, а также создаст комфортные условия пребывания учащихся и персонала в помещениях учебных заведений.

27 декабря 2017 года городской совет принял решение № 2982-МР «О предоставлении разрешения управлению капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета на реализацию проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы». И уже в последний рабочий день прошлого года начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов подписал грантовый контракт между Евросоюзом в лице Европейской Комиссии, и структурным подразделением городского совета.

Общество Грант Школы Энергосбережение
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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