Сумы получат миллион евро от Евросоюза на энергосбережение в школах

Проект «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы», подготовленный исполнительными органами городского совета, вошел в перечень победителей грантового конкурса Европейской Комиссии для поддержки разработки и внедрения планов действий устойчивого энергетического развития «Supporting the Eastern partnership cities in the implementation of sustainable energy action plans (SEAPs) under the Covenant of Mayors» (Поддержка городов Восточного партнерства в реализации планов действий устойчивого энергетического развития в соответствии с Соглашением мэров).
Разработанная инициатива соответствует Плану действий устойчивого энергетического развития города Сумы до 2025 года, утвержденного городским советом в сентябре 2016 года.
Цель проекта заключается в уменьшении потребления энергоресурсов специализированной школой I-III ступеней № 7, специализированной школой I-III ступеней № 9 и общеобразовательной школой № 20. Это обеспечит сокращение выбросов углекислого газа, а также создаст комфортные условия пребывания учащихся и персонала в помещениях учебных заведений.
27 декабря 2017 года городской совет принял решение № 2982-МР «О предоставлении разрешения управлению капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета на реализацию проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы». И уже в последний рабочий день прошлого года начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов подписал грантовый контракт между Евросоюзом в лице Европейской Комиссии, и структурным подразделением городского совета.
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