Дорожники отчитались: проезд по дорогам Сумщины обеспечен в полном объеме

Для ликвидации последствий осадков на автомобильных дорогах государственного значения было задействовано 47 механизмов и 60 работников.
Была обеспечена посыпка проезжей части противогололедными материалами. За сутки было использовано 580 тонн смеси и 34 тонны соли. Служба автодорог призывает участников дорожного движения учитывать состояние дорожного покрытия, соблюдать безопасного скоростного режима и дистанции.
Дожди, прошедшие на выходных, превратили дороги в частном секторе в озера....
Главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко о готовности дорог Сумщины к зимнему периоду во время аппаратного совещания докладывал начальник Службы автомобильных...
По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, для областей крайне важно, чтобы таможенный эксперимент был продолжен в следующем году....
С 1 января 2018 года на баланс области будет передано 5100 километров дорог....
Патрульная полиция провела осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов в городе Сумы....