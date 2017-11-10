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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59238

Дорожники отчитались: проезд по дорогам Сумщины обеспечен в полном объеме

За прошедшие сутки температура воздуха по области ночью составляла от -3 до +1 градусов. Местами шел мокрый снег, толщина снега на почве местами составляла 4 см.

Для ликвидации последствий осадков на автомобильных дорогах государственного значения было задействовано 47 механизмов и 60 работников.

Была обеспечена посыпка проезжей части противогололедными материалами. За сутки было использовано 580 тонн смеси и 34 тонны соли. Служба автодорог призывает участников дорожного движения учитывать состояние дорожного покрытия, соблюдать безопасного скоростного режима и дистанции.

Общество Дороги
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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