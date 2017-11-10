Дорожники отчитались: проезд по дорогам Сумщины обеспечен в полном объеме За прошедшие сутки температура воздуха по области ночью составляла от -3 до +1 градусов. Местами шел мокрый снег, толщина снега на почве местами составляла 4 см.

Для ликвидации последствий осадков на автомобильных дорогах государственного значения было задействовано 47 механизмов и 60 работников. Была обеспечена посыпка проезжей части противогололедными материалами. За сутки было использовано 580 тонн смеси и 34 тонны соли. Служба автодорог призывает участников дорожного движения учитывать состояние дорожного покрытия, соблюдать безопасного скоростного режима и дистанции.