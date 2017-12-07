Дорожники предупреждают: видимость на дорогах Сумщины ограничена Сегодня, 5 января, на территории Сумской области наблюдается туман, местами на автодорогах видимость составляет 200-500 метров.

Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными, двигаясь по автодорогам при таких погодных условиях. Помните, включение габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар в условиях движения на туманной дороге является главным и обязательным требованием. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается. Избегайте любых рискованных маневров, следуйте дистанции, ведь, двигаясь в тумане, очень сложно адекватно оценить движение других автомобилей.

Правила безопасной езды в тумане:

1. Скорость движения должна быть безопасной (при видимости 10 метров - скорость не более 5 км/ч).

2. Когда попали в туман, следует забыть о маневрировании, обгонах, опережениях. Если же есть острая необходимость такого маневра, то любым способом предупредите окружающих о своих намерениях: светом фар, сигналом, поворотником. Также стоит отказаться от внезапного и резкого торможения. Если же вы вынуждены остановиться в силу определенных обстоятельств, тогда начинайте медленно уменьшать скорость, а после остановки включайте аварийную сигнализацию.

3. Отметьте себя. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы (здесь стоит довериться специалистам).

4. Держите дистанцию. Езжайте на безопасном расстоянии от движущегося впереди. Задние фонари такого во время тумана могут создать обманчивое чувство безопасности. Поэтому чем дальше, тем лучше.

5. Режим тишины. Желательно, чтобы во время движения в салоне не было громкой музыки - так лучше слышать звуки другого авто.

6. Отдых. Через эмоциональное напряжение, ведь вождение в тумане сильно истощает, усталость наступает значительно быстрее. В таком случае лучше остановиться и отдохнуть.