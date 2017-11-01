На Сумщине пропала женщина, состоящая на учете у психиатра (фото)

Разыскиваемая ушла из дома 1 января текущего года и до настоящего времени не вернулась. Данная гражданка уже неоднократно оставляла дом. В настоящее время состоит на учете у врача-психиатра.
Приметы пропавшей женщины: на вид около 60-65 лет, рост около 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие, прямые, темного цвета, глаза зеленые, нос прямой, на щеках имеются «ямки».
Была одета в зеленую куртку, брюки зеленого цвета, черную шапку с белыми полосами и обута в черные «дутики».
Полиция призывает всех граждан, кому известна любая информация о местонахождении пропавшей женщины, сообщить об этом в Великописаривское отделение полиции по телефонам: (05457) 5-11-02, 050-327-87-34 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Малахов Александр Афанасьевич, 1955 г.р., жителя города Кременчуг, Полтавской...
Работниками Сумского городского отдела полиции разыскивается Стародуб Владимир Борисович, 1960 г.р., житель города Сумы....
16-летную Наталью Лавданскую, которая пропала в конце октября, обнаружили в Сумской области. Об этом сообщают в областном управлении полиции....
Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который не совсем ориентировался на местности....
Работники Липоводолинского отделения полиции выясняют местонахождение Богдановского Вячеслава Федоровича, 1982 г.р., жителя с. Колядинец Липоводолинского района....