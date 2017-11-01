На Сумщине пропала женщина, состоящая на учете у психиатра (фото) Великописаревским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавшая гражданка Анатий Валентина Ивановна, 1958 г.р., жительница села Высшевеселое.

Разыскиваемая ушла из дома 1 января текущего года и до настоящего времени не вернулась. Данная гражданка уже неоднократно оставляла дом. В настоящее время состоит на учете у врача-психиатра.

Приметы пропавшей женщины: на вид около 60-65 лет, рост около 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие, прямые, темного цвета, глаза зеленые, нос прямой, на щеках имеются «ямки».

Была одета в зеленую куртку, брюки зеленого цвета, черную шапку с белыми полосами и обута в черные «дутики».

Полиция призывает всех граждан, кому известна любая информация о местонахождении пропавшей женщины, сообщить об этом в Великописаривское отделение полиции по телефонам: (05457) 5-11-02, 050-327-87-34 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.