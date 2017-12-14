В Ахтырке тепловики доплатят за аренду Благодаря принципиальной позиции органов прокуратуры судом восстановлены права и экономические интересы государства в теплоэнергетической сфере.

Хозяйственным судом г. Киев завершено рассмотрение дела по иску прокуратуры Сумской области в интересах государства у ООО «Брокэнергия» и принято решение об увеличении размера ежемесячных арендных платежей, которые предприятие должно платить в Государственный бюджет Украины за использование государственного имущества - целостного имущественного комплекса Ахтырского тепловых сетей.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, прокуратурой установлено, что ООО «Брокэнергия», пользуясь государственным имуществом для производства, транспортировки и поставки тепловой и электрической энергии на территории г. Ахтырки, на протяжении длительного времени избегало пересмотра ставок арендной платы, в результате чего вместо около 500 тыс. грн в бюджет платила около 40 тыс. грн в месяц, то есть в 12 раз меньше, чем это предусмотрено нормативно-правовыми актами, сообщает пресс-служба прокуратуры области.