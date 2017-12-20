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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51222

В Ромнах полицейские разоблачили несовершеннолетнего вора

Воспользовавшись невнимательностью приятеля 17-летний роменчанин украл у потерпевшего из кармана куртки мобильный телефон.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился 21-летний житель района. Молодой человек рассказал полицейским, что после отдыха в городе из его кармана по неизвестным причинам исчез мобильный телефон. Заявитель хорошо помнил, что после звонка любимой гаджет положил в карман, а через некоторое время его там уже не нашел. Также, он вспомнил, что в этот промежуток времени к нему подходил его 17-летний хороший знакомый, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Оперативники, которые начали проверку, решили проверить младшего приятеля потерпевшего и, как оказалось, не зря. Они нашли подозреваемого возле одного из ломбардов города, куда, как выяснилось, он направлялся, чтобы сдать похищенный телефон.

В содеянном молодой человек сознался и объяснил, что встретил в городе своего старшего товарища, когда тот разговаривал по телефону. Юноша заметил, что приятель был в нетрезвом состоянии, поэтому решил воспользоваться его невнимательностью и незаметно для потерпевшего вытащил из кармана куртки мобильный.

«Несовершеннолетний злоумышленник был очень удивлен, как быстро его вычислили полицейские, - рассказывает Юлия Загамула, начальник Роменского отдела полиции. - Сейчас следователи предъявили ему подозрения по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему грозит до трех лет заключения».

Право Кража Ромны
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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