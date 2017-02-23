Сумские налоговики накрыли подпольный водочный цех

В помещении подпольного цеха с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство, теневые дельцы систематически и незаконно изготавливали алкогольные напитки путем смешивания спирта с водой в антисанитарных условиях. Незаконно изготовленные алкогольные напитки расфасовывались в ПЭТ бутылки.
По результатам проведенных обысков в производственных и складских помещениях изъято около 12 тонн подакцизной продукции, а также оборудования, которое обеспечивало массовое производство ликероводочных изделий стоимостью свыше 3 млн. гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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