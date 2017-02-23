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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18199

Сумские налоговики накрыли подпольный водочный цех

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области налоговой милицией Сумской области разоблачена группа лиц, организовавших незаконное производство алкогольных напитков и распространявших их в разных регионах Украины.

В помещении подпольного цеха с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство, теневые дельцы систематически и незаконно изготавливали алкогольные напитки путем смешивания спирта с водой в антисанитарных условиях. Незаконно изготовленные алкогольные напитки расфасовывались в ПЭТ бутылки.

По результатам проведенных обысков в производственных и складских помещениях изъято около 12 тонн подакцизной продукции, а также оборудования, которое обеспечивало массовое производство ликероводочных изделий стоимостью свыше 3 млн. гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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