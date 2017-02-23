Сумские налоговики накрыли подпольный водочный цех Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области налоговой милицией Сумской области разоблачена группа лиц, организовавших незаконное производство алкогольных напитков и распространявших их в разных регионах Украины.

В помещении подпольного цеха с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство, теневые дельцы систематически и незаконно изготавливали алкогольные напитки путем смешивания спирта с водой в антисанитарных условиях. Незаконно изготовленные алкогольные напитки расфасовывались в ПЭТ бутылки.

По результатам проведенных обысков в производственных и складских помещениях изъято около 12 тонн подакцизной продукции, а также оборудования, которое обеспечивало массовое производство ликероводочных изделий стоимостью свыше 3 млн. гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.