В Сумах собираются массово повысить тарифы на ЖКХ Во вторник, 9 января, пройдет очередное заседание исполкома Сумского горсовета.

Среди прочих вопросов проекты решений о повышении тарифов на содержание жилья и придомовых территорий для 10 сумских жэков. Начало заседания в 10.00 в каб. 59 Сумского горсовета.

Кстати, онлайн-трансляции этого заседания не планируется, так как до сих пор не проведен тендер на закупку такой услуги.