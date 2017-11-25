В Сумах собираются массово повысить тарифы на ЖКХ

Среди прочих вопросов проекты решений о повышении тарифов на содержание жилья и придомовых территорий для 10 сумских жэков. Начало заседания в 10.00 в каб. 59 Сумского горсовета.
Кстати, онлайн-трансляции этого заседания не планируется, так как до сих пор не проведен тендер на закупку такой услуги.
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