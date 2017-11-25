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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38290

В Сумах собираются массово повысить тарифы на ЖКХ

Во вторник, 9 января, пройдет очередное заседание исполкома Сумского горсовета.

Среди прочих вопросов проекты решений о повышении тарифов на содержание жилья и придомовых территорий для 10 сумских жэков. Начало заседания в 10.00 в каб. 59 Сумского горсовета.

Кстати, онлайн-трансляции этого заседания не планируется, так как до сих пор не проведен тендер на закупку такой услуги.

Экономика ЖКХ Жэки Повышение тарифов Тарифы ЖКХ
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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