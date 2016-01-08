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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:291

В Сумах поздравили с Рождеством детей участников АТО

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил с Рождеством детей участников АТО и участников национального проекта «Книга мира».

Во время областного праздника чиновник пожелал детям им мирного неба, крепкого здоровья, тепла в домах и сердцах и мира над Украиной.

«Встречая детей, которые находятся на Донбассе, я видел, что они хотят простых вещей - мира, тепла в доме, и... чтобы не стреляли. У наших детей, к счастью, все это есть, - отметил Николай Клочко. - Но мы с вами понимаем, что Украина – единая, и нам стоит помогать друг другу. Это понимаете вы, дети и взрослые, которые принимали участие в антитеррористической операции, и которые и сейчас защищают Украину на Донбассе. Эти люди - настоящие герои. Я хотел пожелать детям наших героев, участникам национального проекта «Книга мира» и всем присутствующим, чтобы над Украиной и над Сумщине было мирное небо, чтобы не стреляли».

Он вручил подарки участникам общенационального проекта «Книга мира» от Сумщины.

Проект «Книга Мира», инициированный женой президента Украины Мариной Порошенко, является сборником семейных фотографий, сделанных в мирное время, и подписанных детскими высказываниями о своих родителях или о своей стране. Эта Книга является летописью украинской жизни «до» и «после» трагических событий на Востоке Украины и в Крыму, когда наши мужественные герои были вынуждены идти защищать родную землю и мирное будущее своих детей.

Поздравила детей героев и директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова. Она пожелала детям, чтобы сегодняшний праздник помогло им почувствовать тепло родителей-героев, даже если их нет сейчас рядом.

Общество Рождество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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