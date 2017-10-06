Ученая из Сум получила стипендию Верховной Рады

Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры Сумского национального аграрного университета Министерства образования и науки Украины Людмила Нагорная за работу «Разработка экологически безопасных средств для лечения и эктопаразитов птицы» будет получать ежемесячно стипендию в размере 2000 гривен.
Всего было назначено 30 именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых.
По результатам конкурса среди молодых ученых Украины в области биомедицинских исследований премию Фонда П. Костюка получил представитель Сумского государственного университета,...
СНАУ и Хэнаньский научно-технический институт подписали соглашение о сотрудничестве....
Сумы впервые примут участи во Всеукраинском проекте "День науки", хотя мероприятия к этому дню сумские вузы проводили много лет....
24 октября в Сумском национальном аграрном университете состоялись выборы главы студенческого самоуправления....
Совместные проекты отныне будут внедрять Сумской национальный аграрный университет вместе с польскими коллегами - Университетом естественных наук в Люблине....