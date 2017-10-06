Ученая из Сум получила стипендию Верховной Рады Ученой из СНАУ назначили именную стипендию Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых.

Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры Сумского национального аграрного университета Министерства образования и науки Украины Людмила Нагорная за работу «Разработка экологически безопасных средств для лечения и эктопаразитов птицы» будет получать ежемесячно стипендию в размере 2000 гривен.

Всего было назначено 30 именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых.