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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21124

В Шостке жительница Киева на «Шкоде» врезалась в забор

ДТП произошло сегодня, 5 января, около 16:00, в Локотском микрорайоне Шостки.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, Skoda под управлением 25-летней уроженки Шостки, ныне проживающей в Киеве, двигалась по улице Скоропадского со стороны с. Гамалеевка. Видимо, девушка отвлеклась от управления, выехала на правую обочину и ударилась в металлическое ограждение одного из частных домов.

По внешним признакам девушка-водитель в момент ДТП была трезвой. В салоне пассажиров не было. С незначительными телесными повреждениями она госпитализирована в Шосткинскую ЦРБ. Автомобиль и забор повреждены, пишет Шостка.info.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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