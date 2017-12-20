В Шостке жительница Киева на «Шкоде» врезалась в забор

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, Skoda под управлением 25-летней уроженки Шостки, ныне проживающей в Киеве, двигалась по улице Скоропадского со стороны с. Гамалеевка. Видимо, девушка отвлеклась от управления, выехала на правую обочину и ударилась в металлическое ограждение одного из частных домов.
По внешним признакам девушка-водитель в момент ДТП была трезвой. В салоне пассажиров не было. С незначительными телесными повреждениями она госпитализирована в Шосткинскую ЦРБ. Автомобиль и забор повреждены, пишет Шостка.info.
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