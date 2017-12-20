Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24103

Патрульные по горячим следам задержали «металлистов»

«Приезжайте скорее, неизвестные только что обокрали мой дом», - такое сообщение получили патрульные с улицы Льва Толстого.

На месте происшествия инспекторы установили, что в один из нежилых домов подъехал автомобиль ГАЗель, пассажиры которого направились к дому. Путем отжима замка входной двери они проникли в дом, из которого вынесли почти все предметы, в том числе металлические.

Соседи, которые услышали грохот металлолома и увидели незнакомцев, решили позвонить владелице, которая в дальнейшем и вызвала стражей порядка. Полицейские опросили соседей и по полученным приметам начали поиски.

Через некоторое время поиски дали свой результат. На улице Тополянская инспекторы разыскали указанных граждан, которые собирались сдать похищенное в пункт приема металлолома.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 16:55

Полиция Сумщины раскрыла 11 краж за сутки

В текущем году полицейские уже раскрыли 23 кражи чужого имущества, 11 из которых - за прошедшие сутки....

Сегодня 15:51

В Ромнах полицейские разоблачили несовершеннолетнего вора

Воспользовавшись невнимательностью приятеля 17-летний роменчанин украл у потерпевшего из кармана куртки мобильный телефон....

03.01.2018 11:13

В Сумах пытались обокрасть заброшенную школу

Патрульные задержали граждан, которые пытались похитить металлическую решетку с бывшей школы....

29.12.2017 16:59

Замначальника полиции Сумщины поймал дачных воров

Трое молодых сумчан похитили из частного хозяйства одного из дачных кооперативов металлические изделия и планировали сдать их в металлоприемный пункт...

27.12.2017 16:21

Копы задержали подозреваемого в краже

Патрульные оперативно задержали мужчину, который подозревается в совершении кражи....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.