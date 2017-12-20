Патрульные по горячим следам задержали «металлистов»

На месте происшествия инспекторы установили, что в один из нежилых домов подъехал автомобиль ГАЗель, пассажиры которого направились к дому. Путем отжима замка входной двери они проникли в дом, из которого вынесли почти все предметы, в том числе металлические.
Соседи, которые услышали грохот металлолома и увидели незнакомцев, решили позвонить владелице, которая в дальнейшем и вызвала стражей порядка. Полицейские опросили соседей и по полученным приметам начали поиски.
Через некоторое время поиски дали свой результат. На улице Тополянская инспекторы разыскали указанных граждан, которые собирались сдать похищенное в пункт приема металлолома.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.
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