В Сумах ищут владельцев демонтированных рекламных средств

Осуществили демонтаж специалисты управления архитектуры и градостроительства, которое является рабочим органом по вопросам регулирования отношений в сфере размещения наружной рекламы на территории города, в соответствии с пунктом 3 решения исполнительного комитета городского совета от 16 мая 2017 № 262 и от 19 сентября 2017 № 514 «О демонтаже рекламных средств».
Работы проводили 24 и 29 ноября и 22 декабря прошлого года.
Сейчас ищут владельцев 28 демонтированных рекламных носителей, чьи хозяева не были установлены.
Перечень рекламных средств здесь.
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