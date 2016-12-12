В Сумах ищут владельцев демонтированных рекламных средств Управление архитектуры и градостроительства ищет владельцев около 30 конструкций наружной рекламы, которые в конце прошлого года демонтировали, как установленные самовольно.

Осуществили демонтаж специалисты управления архитектуры и градостроительства, которое является рабочим органом по вопросам регулирования отношений в сфере размещения наружной рекламы на территории города, в соответствии с пунктом 3 решения исполнительного комитета городского совета от 16 мая 2017 № 262 и от 19 сентября 2017 № 514 «О демонтаже рекламных средств».

Работы проводили 24 и 29 ноября и 22 декабря прошлого года.

Сейчас ищут владельцев 28 демонтированных рекламных носителей, чьи хозяева не были установлены.

Перечень рекламных средств здесь.