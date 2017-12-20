На Шосткинщине простились с героем, погибшим в зоне АТО

В местной церкви, где отпевали героя, было многолюдно. Проститься с земляком пришло едва ли не все село. В последний путь помимо родных и близких Александра провожали друзья, одноклассники, боевые побратимы, представители районных и городских властей, сообщает Шостка.info.

— Олександр виконував завдання на спостережному пункті і підірвався на вибуховому пристрої. Свого часу він пройшов службу по мобілізації, потім трохи відпочив дома і 5 листопада минулого року Олександр Ковтун був призваний на службу за контрактом, — сказал военный комиссар Шосткинского военного комиссариата Руслан Рыков, присутствовавший на похоронах.

Директор Клышковской школы Ирина Чайка, делясь воспоминаниями о погибшем, отметила, что Александр был очень дисциплинированным учеником и больше всего из школьных предметов любил историю.

— Це була дитина, про яких говорять – світла дитина. За всі одинадцять років навчання у школі ні своїм однокласникам, ні вчителям він не приніс не те що якихось негараздів, а взагалі – жодних неприємностей. Любив малювати… Понад усе любив історію, і тому не дивно, що він опинився на передовій, вставши на захист нашої країни, — сказала директор школы.

У парня, который несколько недель не дожил до своего 33-летия, по словам односельчан, были планы на будущее. Он, как и многие в его возрасте, хотел создать семью, стать отцом…

— Важко передати словами біль втрати… Дуже хотілося, щоби рідну Шосткинщину оминула війна, але початок 2018 року приніс нам трагічну звістку – загинув патріот України, свого села, наш земляк Олександр Ковтун. Неоголошена війна триває, нашу країну захищає цвіт нації – молоді хлопці та дівчата… – сказал глава Шосткинской райгосадминистрации Виктор Ждамиров.

Александра Ковтуна, бойца 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, похоронили на Клышковском кладбище.