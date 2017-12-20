На Сумщине в аварии пострадали трое Спасатели освободили водителя из искореженного авто.

5 января в 14:41 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи от работников экстренной медицинской помощи. В с.Береза Глуховского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись ВАЗ «2106» и Volkswagen «Passat».

На место вызова из райцентра прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в результате аварии пострадали двое пассажиров «Жигулей», в том числе ребенок 2008 г.р. В помощи нуждался водитель ВАЗа, ногу которого зажало деформированными конструкциями авто.

С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчину из «металлической ловушки» и передали работникам «скорой». Все трое пострадавших доставлены в Глуховскую центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи люди находятся на амбулаторном лечении.

Всего к операции было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причину и обстоятельства ДТП выясняли правоохранители, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.