Внимание! Розыск без вести пропавшего человека (фото) Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Николаенко Сергей Иванович, 1967 г.р., житель города Сумы.

Разыскиваемый ушел из дома сестры 30 декабря 2017 года и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего мужчины: на вид около 50-55 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения. По словам родственников, злоупотребляет алкогольными напитками.

Особые приметы: послеоперационный рубец расположен вертикально на животе.

Был одет в куртку-плащевку серого цвета, кепи коричневого цвета, брюки спортивные черного цвета с белыми вставками по бокам, кофту разноцветную с рисунком в квадрат и обут в кирзовые ботинки черного цвета.

Полиция призывает всех граждан, кому известна любая информация о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 095-189-06-52, 050-30-72-005 , 050-40-73-102 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.