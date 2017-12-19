Киборг с Роменщины уже дома Александр Морозов, который накануне Нового года был освобожден из вражеского плена, вернулся домой.

Встречал на родной земле парня глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с роменской громадой, ведь на главную площадь города вышли не только родные и друзья Александра, но и неравнодушные горожане, чтобы вместе пережить эту счастливую минуту возвращения.

«Это очень хорошая новость - в сочельник встречать на родной земле нашего земляка. Он одним из первых отправился на восток страны, так случилось, что на его долю выпало испытание враждебным пленом. Спасибо всем, кто присоединился к его освобождению. Это был нелегкий и длительный процесс, который завершился успешно», - отметил глава облгосадминистрации.

Приветствовали земляка цветами, аплодисментами, счастливыми улыбками, искренними словами, слезами радости и теплыми объятиями. В течение почти трех лет семья, знакомые, волонтеры, представители власти и общественность боролись за освобождение парня из плена. Вече, многочисленные акции, письма, ходатайства, наконец, увенчались успехом, и Александр вернулся. Однако в тюрьмах врага остаются другие наши герои. Поэтому, как отметила мама освобожденного Ольга, пусть все матери Украины дождутся своих детей домой невредимыми и здоровыми, нужно только верить.

Именно вера и поддержка из дома, говорит Александр, помогли ему выстоять и не сломаться в течение этих страшных 1058 дней. Он поблагодарил всех, кто молился за его возвращение, приходил на вече, собирал помощь, поддерживал его родителей. Сейчас же в планах парня - продолжение реабилитации, разрешение дел с воинской частью и бракосочетание с любимой, которая ждала его все это время.

С собственным жильем молодой семье планирует помочь власть. По словам Николая Клочко, для приобретения квартиры есть предварительные наработки при совместном участии областного, городского и районного бюджетов, ведь Александр для всех - пример веры, мужества и непокорности.

«Наше единство - это наша сила. Поэтому я благодарен Богу за спасение, благодарен каждому из вас за неравнодушие. Спасибо президенту Украины за поддержку и помощь в освобождении и дальнейшей реабилитации всех воинов. Спасибо Украине», - отметил Александр Морозов.

Перед тем, как наконец оказаться в родных стенах с дорогими ему людьми, Александр посетил Аллею славы и почтил память собратьев-земляков, погибших на востоке государства за ее независимость и единство.