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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30335

Азербайджанцы пытались подкупить пограничников

Очередная попытка подкупить пограничников завершилась уголовной ответственностью.

Сегодня ночью двое граждан Азербайджана предлагали взятки на общую сумму 1850 гривен пограничникам Сумского отряда, чтобы правоохранители их беспрепятственно пропустили через государственную границу.

Нарушителей, которые направлялись в соседнюю страну, передано представителям Нацполиции.

Стоит отметить, что в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн гривен.

Право Взятка Пограничники
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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