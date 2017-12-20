Азербайджанцы пытались подкупить пограничников

Сегодня ночью двое граждан Азербайджана предлагали взятки на общую сумму 1850 гривен пограничникам Сумского отряда, чтобы правоохранители их беспрепятственно пропустили через государственную границу.
Нарушителей, которые направлялись в соседнюю страну, передано представителям Нацполиции.
Стоит отметить, что в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн гривен.
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