Вита Семеренко стала третьей в персьюте на этапе кубка мира

Залогом успеха стала идеальная стрельба и хорошая скорость. По времени нахождения на трассе украинка показала лучший результат. Кстати, студентка СумГУ Юлия Джима в тройке по ходу, проиграв партнерше по сборной 20 секунд, пишет sport.ua.
Стартовав 22-й после спринта Вита Семеренко после каждого огневого рубежа поднималась на несколько позиций вверх, отсекая соперниц, которые допускали промахи. Больше половины дистанции Семеренко шла в темпе лидера гонки Анастасии Кузьминой. Перед последним огневым рубежом Семеренко шла пятой, но откатилась на седьмую позицию, взяв паузу для отдыха. И это сыграло! Пока все мазали, Вита отработала чисто и вышла на круг третьей!
Очень неплохо отработали и другие наши сборницы. Юлия Джима с одним промахом отыграла 29 позиций! Поднявшись с 42 стартового номера на 13-е место! Елена Пидгрушная также с одним промахом отыграла восемь мест, а уроженка Сум Настя Меркушина с 32-го места поднялась на 25-е, заработав важные очки в личный рейтинг. Ирина Варвинец, правда, с 58-го места на старте финишировала 56-й, допустив три промаха.
А гонку с огромным преимуществом выиграла Анастасия Кузьмина. Словачка позволила себе даже два промаха, но ближе, чем на 30 секунд к Кузьминой никто не приближался. В итоге – больше минуты преимущества на финише! Второй стала итальянка Доротея Вирер.
Гонка преследования. Женщины
1. Анастасия Кузьмина (0+1+1+0) 30:49.5
2. Доротея Вирер (0+0+0+0) +1:04.4
3. Вита Семеренко (0+0+0+0) +1:10.2
...
13. Юлия Джима (1+0+0+0) +2:01.4
17. Елена Пидгрушная (0+0+1+0) +2:25.8
25. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +2:52.6
56. Ирина Варвинец (1+1+1+0) +6:12.7
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