В Сумах играли в шахматы по-семейному

Начали шахматный год с семейного турнира «Мама, папа, я - шахматная семья», который проходил во Дворце для детей и юношества при поддержке областной и городской федерации шахмат. Соревновались две категории участников.
Победителями стали:
в 1 категории: 1 место Ольштынский Алексей и Ольштынский Павел; 2-е место - Наумов Артур и Наумов Александр; 3-е место - Супрун Дмитрий и Супрун Александр.
во 2 категории: 1-е место - Самойленко Иван и Самойленко Тамара, 2-е место - Прокопенко Ярослав и Прокопенко Василий, 3-е место - Наумова Елизавета и Наумов Дмитрий.
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