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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12217

В Сумах играли в шахматы по-семейному

5-6 января в Сумах прошел традиционный турнир «Мама, папа, я - шахматная семья».

Начали шахматный год с семейного турнира «Мама, папа, я - шахматная семья», который проходил во Дворце для детей и юношества при поддержке областной и городской федерации шахмат. Соревновались две категории участников.

Победителями стали:

в 1 категории: 1 место Ольштынский Алексей и Ольштынский Павел; 2-е место - Наумов Артур и Наумов Александр; 3-е место - Супрун Дмитрий и Супрун Александр.

во 2 категории: 1-е место - Самойленко Иван и Самойленко Тамара, 2-е место - Прокопенко Ярослав и Прокопенко Василий, 3-е место - Наумова Елизавета и Наумов Дмитрий.

Спорт Шахматы
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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