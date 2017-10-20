В Сумах играли в шахматы по-семейному 5-6 января в Сумах прошел традиционный турнир «Мама, папа, я - шахматная семья».

Начали шахматный год с семейного турнира «Мама, папа, я - шахматная семья», который проходил во Дворце для детей и юношества при поддержке областной и городской федерации шахмат. Соревновались две категории участников.

Победителями стали:

в 1 категории: 1 место Ольштынский Алексей и Ольштынский Павел; 2-е место - Наумов Артур и Наумов Александр; 3-е место - Супрун Дмитрий и Супрун Александр.

во 2 категории: 1-е место - Самойленко Иван и Самойленко Тамара, 2-е место - Прокопенко Ярослав и Прокопенко Василий, 3-е место - Наумова Елизавета и Наумов Дмитрий.