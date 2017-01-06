Полиция: Рождественские праздники на Сумщине прошли спокойно

Празднование Рождества прошло в 201 населенном пункте области. В течение этих дней в праздничных мероприятиях приняли участие около 20 тысяч жителей Сумщины.
Чтобы обеспечить надлежащий порядок в местах проведения богослужений, личный состав полиции области был переведен на усиленный вариант несения службы. С целью круглосуточного отслеживания и мгновенного реагирования на изменения в оперативной обстановке в населенных пунктах, в ГУНП области была организована круглосуточная работа ситуационного центра.
Особое внимание полицией уделялось обеспечению общественной безопасности и порядка вблизи культовых сооружений, где были запланированы проведения богослужения по случаю Рождества Христова, а таких сооружений в области - 208.
Поддерживали правопорядок вблизи храмов во время Рождественского богослужения 302 работника полиции. Кроме того, 200 сотрудников полиции и 41 военнослужащий Нацгвардии осуществляли патрулирование на улицах населенных пунктов области в составе 38 пеших и 31 автомобильных нарядов. В усиленном составе работали и следственно-оперативные группы полицейских отделов и отделений районов и областного центра.
В результате проведенного полицией комплекса мер превентивного характера, один из самых больших христианских праздников на Сумщине прошел без существенных нарушений общественной безопасности и порядка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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