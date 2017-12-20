Во время семейной ссоры копы нашли наркотики, патроны и пули

Прибыв на место происшествия на ул. Харьковская, мужчина рассказал, что его 35-летний сын постоянно употребляет спиртные напитки, после чего начинает буянить. Стражи порядка поговорили с обоими участниками и уладили семейную ссору.
На этом история не закончилась, ведь в ходе опроса граждан, инспекторы заметили в открытой комнате сына заявителя самодельное устройство для употребления наркотического вещества, а рядом с ним бумажный сверток и картонный коробок с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. К тому же на полу лежали три патрона калибра 5,45 и шесть пуль.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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