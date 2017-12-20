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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40292

Во время семейной ссоры копы нашли наркотики, патроны и пули

Патрульные получили сообщение о постоянных семейных ссорах, причиной которых является сын заявителя.

Прибыв на место происшествия на ул. Харьковская, мужчина рассказал, что его 35-летний сын постоянно употребляет спиртные напитки, после чего начинает буянить. Стражи порядка поговорили с обоими участниками и уладили семейную ссору.

На этом история не закончилась, ведь в ходе опроса граждан, инспекторы заметили в открытой комнате сына заявителя самодельное устройство для употребления наркотического вещества, а рядом с ним бумажный сверток и картонный коробок с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. К тому же на полу лежали три патрона калибра 5,45 и шесть пуль.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Наркотики Патроны Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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