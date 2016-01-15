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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28323

Мэр Сум встал на коньки

7 января в Сумах на пл. Независимости заработал каток с искусственным льдом.

Он появилась по инициативе мэра Сум Александра Лысенко и содействии главы Федерации хоккея Сум Александра Шерстюка.

Открытие катка началось с показательных выступлений воспитанников областной ДЮСШ «Чемпион» по ледовым видам спорта и хоккеистов ХК «Сумы».

Затем с праздником всех присутствующих поздравил мэр, который признался, что не катался уже много лет, но надел коньки и сделал несколько кругов ледовой ареной. Правда, с поддержкой профессионалов.

Как рассказал Александр Шерстюк, каток хотели сделать еще ко Дню Святого Николая, однако погодные условия несколько внесли свои коррективы. Сейчас все в порядке, каток открыт на радость посетителям. Она имеет размеры 13 на 25 метров, лед на нем был сделан специальной машиной. В вечернее время площадка будет подсвечена. Коньки здесь можно брать напрокат или приходить со своими. Если со своими коньками, то за час развлечений взрослые сумчане должны будут заплатить 30 грн., Для детей час катания будет стоить 20 гривен. Взять коньки на прокат будет стоить еще плюс 30 гривен.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также детей из семей участников АТО (при предъявлении соответствующего удостоверения) будут действовать скидки.

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Планируется, что будет работать он до конца февраля.

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