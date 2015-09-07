В Сумах сравнили плитку 2017 года со щербатиком

Об этом сигнализирует в Фейсбуке сумчанин Александр Мироненко.
«Качественная свеженькая европлиточка с Луки, уложенная в 2017 году, на Сотне против щербаневско-кучмовской почти 20-летней плиточки. Александр Лысенко (мэр Сум – Ред.), качество впечатляет. Спасибо», - написал он, добавив фото.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко заявил, что 2018 года будет годом тротуаров, так что такая плитка появится не только в евродворах, часть из которых уже разрыта из-за порывов труб, на ремонт которых денег в бюджете почему-то нет. Впервые плитку на ул. Соборной уложили в 1999 году, так что ей уже почти 20 лет.
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