Сумчане примут лидера Высшей лиги

Игры 7-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей лиги пройдут в спортзале УАБД (ул. Петропавловская, 57, 2-ой этаж). Вход свободный.
Начнутся игры: в пятницу, 12 января, в 18.00, в субботу, 13 января, в 12.00.
После 6 туров у гостей 12 побед в 12 играх, и они лидеры высшей лиги. У наших 7 побед и третье место в группе 1.
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