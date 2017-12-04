Сумской баскетболист будет играть в Суперлиге Одесская «БИПА» заключила контракт с сумским баскетболистом Александром Прокопенко.

«БИПА» рассталась с разыгрывающим Сергеем Алферовым и форвардом Дмитрием Ходовым, которые теперь будут играть за одесский клуб Высшей лиги «Динамо», в обмен на атакующего защитника Александра Прокопенко.

Прокопенко в среднем набирал 12,5 очка, делал 4,0 подбора и 5,0 передачи в среднем за 26 минут в матчах Высшей лиги «Динамо». Последние игры он выводил «динамовцев» на площадку в качестве капитана команды. Ранее сумской защитник становился чемпионом Украины в составе южненского «Химика», из которого ушел летом 2017 года.

Напомним: еще один сумчанин Андрей Кожемякин играет в «Запорожье-ZOG». В «Динамо» из Одессы остались еще два сумчанина - Ростислав Кривич и Роман Новиков.