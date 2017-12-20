Пограничники нашли 100 патронов в автомобиле

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда с привлечением служебной собаки при осуществлении мероприятий пограничного контроля обнаружили 100 патронов к травматическому оружию калибра 9 мм. Гражданин Украины пытался скрыть патроны в подлокотнике автомобиля «Mercedes».
Сейчас патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъято представителями компетентных органов в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает госпогранслужба.
Случай предложение взятки задокументировали пограничники Сумского отряда....
Очередная попытка подкупить пограничников завершилась уголовной ответственностью....
В пункте пропуска Катериновка на украинско-российской границе служебная собака пограничников обнаружила спрятанные в автомобиле гранаты....
Украинец пытался вывезти в Россию «Большую Энциклопедию» 1896 года издательства.... 2
С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработает биометрический контроль для граждан 70 стран,...