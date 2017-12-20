Пограничники нашли 100 патронов в автомобиле В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили более 100 патронов к травматическому оружию.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда с привлечением служебной собаки при осуществлении мероприятий пограничного контроля обнаружили 100 патронов к травматическому оружию калибра 9 мм. Гражданин Украины пытался скрыть патроны в подлокотнике автомобиля «Mercedes».

Сейчас патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъято представителями компетентных органов в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает госпогранслужба.