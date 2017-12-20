Россиянин пытался «купить» пограничников за 5000 рублей Случай предложение взятки задокументировали пограничники Сумского отряда.

В пункте пропуска «Екатериновка» пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение российско-украинской границы.

Правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения.

Кроме того, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).