Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54193

Россиянин пытался «купить» пограничников за 5000 рублей

Случай предложение взятки задокументировали пограничники Сумского отряда.

В пункте пропуска «Екатериновка» пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение российско-украинской границы.

Правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения.

Кроме того, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Право Взятка Пограничники
view counter

По тематике

Сегодня 10:31

Пограничники нашли 100 патронов в автомобиле

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили более 100 патронов к травматическому оружию....

07.01.2018 10:30

Азербайджанцы пытались подкупить пограничников

Очередная попытка подкупить пограничников завершилась уголовной ответственностью....

Пограничный пес нашел гранаты
06.01.2018 19:41

Пограничный пес нашел гранаты

В пункте пропуска Катериновка на украинско-российской границе служебная собака пограничников обнаружила спрятанные в автомобиле гранаты....

03.01.2018 14:48

В Сумах будут судить налоговика, торговавшего персональными данными клиентов

На скамье подсудимых оказался сотрудник налоговой инспекции, который за 26 тыс. грн пытался продать персональные данные налогоплательщиков....

Сумские пограничники не выпустили в Россию старинную энциклопедию
02.01.2018 11:01

Сумские пограничники не выпустили в Россию старинную энциклопедию

Украинец пытался вывезти в Россию «Большую Энциклопедию» 1896 года издательства.... 2

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.