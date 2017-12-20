В Сумах состоялся Рождественский турнир по футзалу 3-6 декабря в Сумах проходил Рождественский турнир по футзалу среди юношей 2004-2005 г.р.

Всеукраинский турнир по футзалу проходил в стенах легкоатлетического манежа СумГУ. В соревнованиях приняли участие 8 команд, разбитых на первом этапе на две группы.

Из группы «A» в полуфинал вишли команды «Барса-1» (Сумы) и «Арсенал» (Киев). Из группы «В» - «КДЮСШ «Сумы» и «Барса-2».

В полуфинале «Барса-1» и «Барса-2» в основное время завершился в ничью 4:4, а в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 победу праздновала первая команда. Во втором полуфинале киевский «Арсенал» не оставил шансов «КДЮСШ «Сумы» 7:0.

В матче за третье место «Барса-2» и «КДЮСШ« Сумы »(Сумы) сыграли вничью в основное время 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее стали футболисты «Барсы-2» 3:2.

В финале все также шло к серии пенальти. Однако за 5 минут до конца сумчане пропустили контратаку гостей и минимально проиграли, хотя в группе за два дня до этого разгромили киевлян 3:0. В итоге «Арсенал» получил золото, а «Барса-1» и «Барса-2» - серебро и бронзу соответственно.

Также свои индивидуальные награды получили лучшие игроки: