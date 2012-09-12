В Сумах будут расставлять новые урны Новые урны должны появиться на остановках до апреля.

Об этом сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Мы уже начали расставлять новые урны, - доложил он. – Еще 50 будут расставлены или будут заменены старые до 1 мая.

- А почему до мая? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Они еще изготавливаются.

- Давайте тогда не до 1 мая, а до 1 апреля.