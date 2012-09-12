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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21311

В Сумах будут расставлять новые урны

Новые урны должны появиться на остановках до апреля.

Об этом сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Мы уже начали расставлять новые урны, - доложил он. – Еще 50 будут расставлены или будут заменены старые до 1 мая.

- А почему до мая? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Они еще изготавливаются.

- Давайте тогда не до 1 мая, а до 1 апреля.

Общество Урны
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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