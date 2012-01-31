Ушел из жизни выдающийся сумской машиностроитель Евгений Роговой

Евгений Дмитриевич по праву считается легендой Сумского НПО. Предприятие, где в целом он проработал четыре десятилетия, было для него смыслом жизни. Весь свой огромный профессионализм, колоссальную работоспособность, недюжинную настойчивость и блестящий талант руководителя Евгений Роговой направлял на развитие родного завода. Довести начатое до успешного завершения – было для него делом чести, и каждая его трудовая веха – яркое тому подтверждение.
Евгений Дмитриевич безупречно управлял механосборочных цехом, далее – компрессорным производством, а затем взял на себя значительную долю ответственности за целое объединение, став главным инженером (на этой должности он трудился 20 лет – дольше всех в истории СНПО), а затем первым заместителем генерального директора – директором по производству. В таком статусе он и вышел на заслуженный отдых в 2014 году.
Для заводчан Евгений Роговой был и навсегда останется образцом настоящего машиностроителя, наставника, примером большого труженика.
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