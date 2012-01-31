Ушел из жизни выдающийся сумской машиностроитель Евгений Роговой 3 января на 73-м году жизни перестало биться сердце выдающегося представителя трудового коллектива ПАО «Сумское НПО», Заслуженного машиностроителя Украины, полного кавалера орденов «За заслуги», обладателя ордена «Дружбы народов» Евгения Рогового.

Евгений Дмитриевич по праву считается легендой Сумского НПО. Предприятие, где в целом он проработал четыре десятилетия, было для него смыслом жизни. Весь свой огромный профессионализм, колоссальную работоспособность, недюжинную настойчивость и блестящий талант руководителя Евгений Роговой направлял на развитие родного завода. Довести начатое до успешного завершения – было для него делом чести, и каждая его трудовая веха – яркое тому подтверждение.

Евгений Дмитриевич безупречно управлял механосборочных цехом, далее – компрессорным производством, а затем взял на себя значительную долю ответственности за целое объединение, став главным инженером (на этой должности он трудился 20 лет – дольше всех в истории СНПО), а затем первым заместителем генерального директора – директором по производству. В таком статусе он и вышел на заслуженный отдых в 2014 году.

Для заводчан Евгений Роговой был и навсегда останется образцом настоящего машиностроителя, наставника, примером большого труженика.

Администрация, профсоюзный комитет и трудовой коллектив ПАО «Сумское НПО» выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память...