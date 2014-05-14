В Сумах никак не могут посчитать деревья Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение посчитать зеленые насаждения хотя бы в существующих парках и скверах.

К такому выводу пришли по итогам дискуссии по поводу поручения проработки вопроса разработки программы инвентаризации зеленых насаждений сегодня, 9 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вопрос проработан, - отчитался директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. – Мы направили запрос в БТИ с просьбой просчитать цену единицы обсчета зеленых насаждений. Ждем ответа. А потом вынесем на Prozorro.

- Мы уже отправили ответ, - поднялся директор КП «Сумское городское бюро технической инвентаризации» Борис Афанасьев. – В нем мы указываем, что невозможно просчитать единицу инвентаризации зеленых насаждений, так как согласно методических рекомендаций, в парках, скверах и т.п. нужно считать не только деревья, но и дорожки, скамейки, МАФы, газоны и т.д. Все делать в комплексе. А чтобы просчитать единицу, нужно, по сути, сделать всю инвентаризацию. Нужно хотя бы взять в управлении архитектуры площадь зеленых насаждений в существующих в городе 30 парках и скверах и начать с них. Выделить по 199 тыс. грн в год и работать. Кроме того, эту работу можно проводить только с апреля по октябрь, когда можно оценить качество зеленых насаждений, тех же деревьев по кроне. Мы в свое время уже проводили инвентаризация в парке им. Кожедуба, в детском парке, в сквере «Дружба», на Липовой аллее на Петропавловской. Но с тех пор неизвестно, что там поменялось, что-то новое посадили, что-то срубили.

- В когда считали деревья в городском парке? – поинтересовался мэр Сум. – Мы же там дубки высаживали.

- 8 лет назад, хотя нужно это делать каждые 5 лет. Что касается новых деревьев, их можно учитывать только через два года после высадки, так как они должны приняться, укрепиться…

- Хорошо, давайте начнем хотя бы с парков и скверов, сначала главных, потом тех, которые не имеют названия, - согласился мэр.