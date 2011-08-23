Сумским предпринимателям будут слать «письма счастья» Мэр Сум предложил задействовать предпринимателей в благоустройстве клумб возле их предприятий, магазинов и т.п.

Вопрос подняли сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Хочу обратить ваше внимание на клумбы, - обратился Александр Лысенко к подчиненным. – Раньше ведь была такая практика: возле магазинов, аптек и т.д. люди не только убирали, но и делали благоустройство, в том числе клумбы. Голоперов (начальник горинспекции по благоустройству – Ред.), как сейчас по правилам? До бордюра?

- Включая бордюрный камень, - ответил тот.

- Давайте писать письма счастья предпринимателям, пускай участвуют. А то мы какую клумбу хорошую сделали на Харьковской, сколько земли туда завезли. Хорошо, что нам помогают села, нам есть, где землю взять. Но нужно и предпринимателей подключать…