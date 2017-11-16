В Сумах планируют начать ремонт дорог уже зимой Мэр Сум предложил дорожникам начинать работу по устранению ям методом холодного асфальта.

Вопрос подняли сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Вы знаете, что на Крещение прогнозируют плюс 10? – спросил Александр Лысенко у начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова.

- Отлично! – ответил тот.

- Правильно. Уже можем зимой дорогами заниматься. Не асфальтом, но хотя бы бордюры менять. Да и методом холодного асфальта можем. Посмотрите, как посыпались дороги – Ильинская, Героев Крут, Ивана Сирко… Сможете? А где Вегера (директор КП «Дорремстрой» - Ред.)?

- Отпросился, у него срочное совещание…

- По поводу заделывания ям?

- Так точно.

- Правильно, занимайтесь.