В Сумах планируют начать ремонт дорог уже зимой

Вопрос подняли сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Вы знаете, что на Крещение прогнозируют плюс 10? – спросил Александр Лысенко у начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова.
- Отлично! – ответил тот.
- Правильно. Уже можем зимой дорогами заниматься. Не асфальтом, но хотя бы бордюры менять. Да и методом холодного асфальта можем. Посмотрите, как посыпались дороги – Ильинская, Героев Крут, Ивана Сирко… Сможете? А где Вегера (директор КП «Дорремстрой» - Ред.)?
- Отпросился, у него срочное совещание…
- По поводу заделывания ям?
- Так точно.
- Правильно, занимайтесь.
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