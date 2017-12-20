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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30163

В Сумах снова воруют лифтовое оборудование

За выходные неизвестные украли катушку лифтового двигателя.

Об этом сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил представитель лифтовой организации.

- К сожалению, за новогодние праздники снова возобновились кражи, - рассказал он. – В первом подъезде на Курской, 37 украли катушку. Было еще 5 попыток проникновения, но сработала сигнализация. Мы обратились в полицию.

- Я хочу обратиться к жэкам по поводу лифтов и лифтового оборудования, - отозвался мэр Сум Александр Лысенко. – Там, где в подъездах есть металлическая дверь на входе в машинное отделение, есть ключ, который хранится либо у людей, либо в жэках. Приходят такие, говорят, что мы из лифтовой организации, им отдают ключи не глядя, а потом выносят катушки… Это, наверное, те же, которых поймали пару лет назад, а теперь они снова вышли.

Право Кража Лифты
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