В Сумах подняли тарифы на обслуживание жилья

Несмотря на протесты активистов и двухчасовое обсуждение, члены исполкома проголосовали за поднятие тарифов.
Бурно пообсуждав лишь проект решения для первого жэка – ООО «Сумытехнобудсервис», все остальные были приняты практически без обсуждений. Директор жэка Сергей Хрупа сообщил, что тариф, утвержденный в декабре 2016 года, пересматривается лишь из-за повышения минимальной заработной платы. В то же время сумчан интересовала судьба 1,5 млн грн, выделенных и освоенных на создание техпаспортов на дома. Как сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко работа была выполнена подрядной организацией, а копии техпаспортов направлены жэкам. Однако С.Хрупа сказал, что у него в наличии всего 20 паспортов на дома, а новый тариф рассчитывался по старым данным, не отраженным в новых паспортах. Также не были учтены состояние сетей в разных домах, веджь на их обслуживание нужны различные средства и т.д.
В итоге пересмотрели тарифы для следующих жэков:
- ООО «Сумытехнобудсервис»
- ООО «УК «Домком-Сумы»
- ООО «Форекс плюс»
- КП «Сумыжилкомсервис»
- КП «Сумытеплоэнергоцентраль»
- ООО «УК «Комэнерго-Сумы»
- ЧРСП «Рембуд»
- ООО «Сервіс-дім»
- ООО «Побутсервис-Сумы»
- ООО «Побутсервис-Сумы 2»
Решения вступают в силу через 15 дней с момента опубликования на официальном сайте Сумского городского сонета, то есть, вероятно, с 1 февраля.
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