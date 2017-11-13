Сумчане стали меньше болеть ОРВИ На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ уменьшилась на 5%.

Об этом сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 859 человек, - доложила она. – Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ниже эпидпорога на 50%. Госпитализировано 82 человека, из их 96% это дети, 20 % из них школьники, остальные – дошкольники. Тяжелых случаев и случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.