В Сумах затягивают ремонт памятника афганцам Мэр Сум Александр Лысенко поручил ускорить ремонт памятника воинам-интернационалистам.

Во время аппаратного совещания 9 января мэр поручил департаменту инфраструктуры города ускорить разработку проектной документации и составление сметы по ремонту Мемориала погибшим воинам-интернационалистам.

По словам директора департамента инфраструктуры Григория Яременко, в прошлом году было проведено обследование данного объекта. По результатам на 2018 год было запланировано около 100 тыс. грн на ремонт памятника. А весной уже должны приступить к ремонту данного объекта. Пока же разрабатывают проектно-сметную документацию.

Однако Александр Лысенко остался недоволен таким ответом.

- Тех средств, о которых вы говорите, не хватит на проведение ремонта, считает А.Лысенко. - Поэтому прошу вас еще раз все просчитать и учесть то, что этот объект требует более значительных вложений.

Он определил срок до 15 февраля. Именно тогда должна быть готова точная проектно-сметная документация, согласно которой будут ремонтировать памятник.