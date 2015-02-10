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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах затягивают ремонт памятника афганцам

Мэр Сум Александр Лысенко поручил ускорить ремонт памятника воинам-интернационалистам.

Во время аппаратного совещания 9 января мэр поручил департаменту инфраструктуры города ускорить разработку проектной документации и составление сметы по ремонту Мемориала погибшим воинам-интернационалистам.

По словам директора департамента инфраструктуры Григория Яременко, в прошлом году было проведено обследование данного объекта. По результатам на 2018 год было запланировано около 100 тыс. грн на ремонт памятника. А весной уже должны приступить к ремонту данного объекта. Пока же разрабатывают проектно-сметную документацию.

Однако Александр Лысенко остался недоволен таким ответом.

- Тех средств, о которых вы говорите, не хватит на проведение ремонта, считает А.Лысенко. - Поэтому прошу вас еще раз все просчитать и учесть то, что этот объект требует более значительных вложений.

Он определил срок до 15 февраля. Именно тогда должна быть готова точная проектно-сметная документация, согласно которой будут ремонтировать памятник.

Общество Воины-интернационалисты Сквер афганцев
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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