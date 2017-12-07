Полиция Сумщины разоблачала воров и на праздники В течение Рождественских выходных полицейские Сумской области раскрыли восемь краж чужого имущества.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение имущественных преступлений, работники Краснопольского отделения полиции установили личность местного жителя, который, повредив замок на дверях, проник в гараж жителя села Славгород, где из автомобиля "ВАЗ-2107" секретно похитил аккумулятор, панель приборов, карбюратор, бензонасос, колесо, ключи и отвертку.

Работниками Шосткинского отдела полиции, в ходе расследования кражи, совершенной еще в ноябре прошлого года, было установлено, что местный житель, находясь в гостях у своего знакомого, путем свободного доступа тайно похитил мужскую дубленку, утюг, пылесос, фонарь и некоторые хозяйственные инструменты.

В Сумах жительница одной из многоэтажек на улице Харьковской вечером услышала непонятный шум на лестничной площадке и через дверной глазок заметила двух неизвестных, которые рылись у двери соседней квартиры. Женщина сразу же вызвала полицию. Сотрудники управления полиции охраны, прибыв на место происшествия, прямо в подъезде задержали двух злоумышленников, совершивших покушение на кражу имущества из чужой квартиры. У задержанных граждан изъято три мобильных телефона, банковские карточки, набор дверных ключей, перчатки и два шприца.

На Тростянетчине местный житель путем свободного доступа тайно похитил у своей бабушки микроволновую печь и конвертор. Полиция принимает меры по задержанию вора.

В Рождественскую ночь житель Ахтырки проник в гараж местного жителя, откуда похитил металлическое ограждение, двигатель к автомобилю "ВАЗ-2101" и 100 литров горючего.

А в селе на территории Сумского района двое проникли в незапертый сарай в хозяйстве местного жителя и тайно похитили оттуда электрическое точило. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, устанавливается, а похищенную вещь у них изъяла полиция.

По всем фактам краж полиция открыла уголовные производства по ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие.

В зависимости от тяжести преступления злоумышленникам, подозреваемых в их совершении может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.