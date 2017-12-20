Под Сумами перевернулось авто: есть пострадавшие 8 января в Сумской районный отдел полиции позвонил 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген Т-5», который сообщил о том, что он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Авария произошла на автодороге «Сумы – Киев - Юнаковка» вблизи села Симоновка. Прибывшие по вызову на место происшествия, предварительно установили, что в ДТП пострадали сам водитель и три его пассажирки 41, 35 и 21 года. Все они были доставлены в лечебное учреждение в областной центр, где им была оказана медицинская помощь, после чего водителя и двух пассажирок врачи отпустили домой. А 21-летнюю потерпевшую, с подозрением на закрытый перелом в нижней части туловища, госпитализировали, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.