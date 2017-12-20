Под Сумами перевернулось авто: есть пострадавшие

Авария произошла на автодороге «Сумы – Киев - Юнаковка» вблизи села Симоновка. Прибывшие по вызову на место происшествия, предварительно установили, что в ДТП пострадали сам водитель и три его пассажирки 41, 35 и 21 года. Все они были доставлены в лечебное учреждение в областной центр, где им была оказана медицинская помощь, после чего водителя и двух пассажирок врачи отпустили домой. А 21-летнюю потерпевшую, с подозрением на закрытый перелом в нижней части туловища, госпитализировали, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
8 января в дежурную часть Путивльского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в утром....
Спасатели освободили водителя из искореженного авто....
ДТП произошло сегодня, 5 января, около 16:00, в Локотском микрорайоне Шостки....
В результате аварий, которые произошли в Сумском и Глуховском районах, пострадали два пешехода....
Полиция устанавливает причины ДТП, в котором пострадал пешеход...