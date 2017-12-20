В Путивле сбили пешехода 8 января в дежурную часть Путивльского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в утром.

По предварительной информации, 35-летний водитель «ВАЗ 2105» совершил наезд на 72-летнего пешехода, который пересекал дорогу на пешеходном переходе. С ушибами обеих ног пострадавший доставлен в местную больницу. При общении с полицейскими, которые прибыли на место происшествия, в свое оправдание, водитель объяснил, что не заметил пешехода, потому что был ослеплен утренним солнцем. По результатам проверки на состояние опьянения, алкоголя в крови водителя обнаружено не было, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.